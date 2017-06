(rtn) Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde in der Nacht ein 50 Jahre alter Autofahrer auf der A 1 verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde der Mann mit dem Rettungswagen in die Uni-Klinik nach Lübeck gebracht.



Nach ersten Angaben der Polizei war der Mann mit einem Firmenwagen aus Passau (Regierungsbezirk Niederbayern in Ostbayern) in Richtung Lübeck unterwegs, als er kurz nach der Raststätte Buddikate die Kontrolle über sein Auto verlor und nach links in die Leitplanke geprallt ist. Beim Aufschlag rissen eine Achse und der Reifen ab. Der Wagen schleuderte über alle drei Fahrstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach quer zur Fahrbahn liegen. "Erstmeldungen wonach der Fahrer in seinem Autowrack eingeklemmt worden wäre, bestätigten sich glücklicherweise nicht", sagte Andreas Biemann, Einsatzleiter der Feuerwehr. "Der Rettungsdienst hatte bei unserem Eintreffen den Verletzten bereits aus dem Auto herausgeholt". Die Feuerwehrleute klemmten die Batterie des Unfallwagens ab, und streuten die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Danach und räumten sie die auf einer Länge von etwa 300 Metern verteilten Trümmerteile von der Fahrbahn. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die Autobahn zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Großhansdorf, Rettungsdienst mit Notarzt und die Autobahnpolizei