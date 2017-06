(rtn) "Wellen, Wind und Wasserwesen" lautet das Motto der diesjährigen Spiellinie bei der Kieler Woche. Passend zu diesem Titel haben junge Flüchtlinge in den vergangenen Wochen in der Gemeinschaftsunterkunft Wik ein Riesenwindspiel gestaltet.

200 hölzerne Meeresbewohner – Fische, Quallen, Schildkröten, Muscheln, Schnecken und Korallen – wurden dafür ausgesägt und bunt angemalt. Anschließend wurden diese an dem sechs Meter hohen Windspiel befestigt.



Zum Abschluss der Aktion wird das Kunstobjekt kurz vor Beginn der Kieler Woche am Eingang der Spiellinie aufgebaut.



Die Kunstaktion wurde von der vhs-Kunstschule der Förde-Volkshochschule (Förde-vhs) in Zusammenarbeit mit der Diakonie Altholstein organisiert. Sie ist Teil des über das Bundesprogramm „Kultur macht stark“ geförderten Projektes talentCAMPus 18plus, das jungen Flüchtlingen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren kulturelle Bildung und Sprachförderung ermöglicht.



Bei ihrer Arbeit am Riesenwindspiel erhielten die jungen Geflüchteten Unterstützung von der Bildhauerin Zuzana Hlináková, dem Bildhauer Dieter Stolte und dem iranischen Künstler Hossein Eskandari. Rotraud Apetz koordinierte das Projekt von Seiten der vhs-Kunstschule. Quelle: Stadt Kiel