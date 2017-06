(rtn) Ein Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Rosenplatz in Reinbek hat am frühen Freitagmorgen einen Einsatz für die Feuerwehr und den Rettungsdienst ausgelöst.



Gegen 04.30 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert und trafen wenig später am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich mehrere Hausbewohner bereits in Sicherheit gebracht und standen an der Rückseite des Gebäudes. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute zur Brandbekämpfung und Personensuche vor. Die betroffene Wohnung war leer und auch im Haus trafen die Rettungskräfte keine Bewohner mehr an. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Haus belüftet. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Reinbek, Technische Einsatzleitung (TEL), Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, mehrere Rettungswagen mit NEF und die Polizei.