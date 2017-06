(rtn) Packende Kämpfe, spritzige Gags, pyrotechnische Effekte, aber auch romantische Szenen. Das alles in einem vollkommen neu gestalteten Bühnenbild, mit dem beeindruckenden Fort Terrel, einem Comanchendorf, der kleinen Westernstadt Sandycreek und dem geheimnisvollen Felsen "Devil‘s Head". Mit dem spannenden Abenteuer "Old Surehand" starten die Karl-May-Spiele Bad Segeberg im Freilichttheater am Kalkberg am 24. Juni in ihre 66. Saison.





Die Proben unter der Leitung des Hamburger Regisseurs Norbert Schultze jr. laufen auf Hochtouren. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.



Acht Tage vor der Premiere wurden schon einmal erste Szenen aus der neuen Inszenierung mit allen Darstellern in Kostüm und Maske gezeigt.

Dabei waren die diesjährigen Gaststars Alexander Klaws als Old Surehand, Sila Sahin als bildschöne Comanchin Lea-tshina, die Weiße Feder, und Mathieu Carrière als eiskalter Gangster General Douglas. Die Rolle des edlen Apachenhäuptlings Winnetou übernimmt zum fünften Mal Jan Sosniok.

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Jan Sosniok, Mathieu Carriere, Alexander Klaws, Sila Sahin, Regisseur Norbert Schultze jr., Patrick L. Schmitz , Max Koenig, Simone Ritscher