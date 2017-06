(rtn/ots) Ab heute heißt es wieder in Kiel "Willkommen auf dem größten Sommerfest im Norden Europas". Über drei Millionen Gäste werden wie im vergangenen Jahr in das bunte, facettenreiche Kieler Woche-Leben eintauchen. Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher der Festwoche hat höchste Prirorität.

Trotz aller Vorkehrungen sollen die Veranstaltungen auch in diesem Jahr das bleiben, was sie schon immer war : ein unbeschwertes Sommer- und Segelfest der Spitzenklasse. Für die alljährliche Sicherheit sorgt die Berufsfeuerwehr zusammen mit den Hilfsorganisationen wie dem Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfall Hilfe, Malteser Hilfsdienst, Deutsche- Lebensrettungs-Gesellschaft, DRK Wasserwacht, ASB-Tauchergruppe, Fachgruppe Wassergefahr des Technischen-Hilfs-Werkes sowie den zehn Freiwilligen Feuerwehren.Für das logistisch-personelle Sicherheitssystem sind zusätzliche 245 Einsatzkräfte täglich an den Hauptveranstaltungsorten Schilksee, Kiellinie, Innenstadt,Hörnbereich sowie den verschiedenen Stadtteilfesten präsent. Der reguläre Dienst auf den Feuer, Rettungs- und Notarztwachen und in der Rettungsleitstelle wird nicht eingeschränkt.