(rtn) Sängerin Amy Macdonald eröffnete am Freitagabend die Kieler Woche 2017 auf der R.SH-Bühne an der Hörn. Die Singer-Songwriterin ist mit ihrem neuen Album "Under Stars" im Gepäck auf Deutschland-Tour unterwegs.





Seit Amy McDonald im Jahr 2007 ins Rampenlicht trat, ist sie ein Star. Ein überaus erfolgreicher noch dazu: Jedes ihrer Alben wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet, insgesamt hängen um die 30 solcher Auszeichnungen an ihrer Wand und etliche goldene Schallplatten noch dazu. Das beweist wohl hinreichend die Qualitäten der Schottin: Ihre folkigen und locker-leichten Melodien zu eingängigen Lyrics, die nie den Bezug zur alltäglichen Realität verlieren, hat sie zu einem ihrer Geheimrezepte gemacht. Das andere ist: Keinesfalls einfach schnell eine Platte produzieren, sich Zeit nehmen, Melodien reifen lassen, über die Texte lieber etwas länger nachdenken, um am Ende alles einfach und einfach rund wirken zu lassen. Das ist die große Kunst der Amy Macdonald. Darum hat sie sich auch jetzt wieder fünf Jahre Zeit gelassen, um ihr kommendes Album, was am 17. Februar erschien, zu schreiben, und mehrere Monate im Studio zugebracht, um es perfekt zu produzieren. Quelle: eventime