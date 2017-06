(rtn) In der 797. Ausgabe der NDR Talk Show haben Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Frank Plasberg und Anne Gesthuysen, Daniela Katzenberger, Wolfgang Trepper, Gitte Haenning, Gil Ofarim und Sebastian Lege.







Gitte Haenning, Sängerin

„Ich will nen Cowboy als Mann" - mit diesem Ohrwurm hat die dänische Sängerin Gitte Haenning 1963 das Deutsche Schlagerfestival gewonnen. Mehr als 60 Jahre Bühnenerfahrung hat sie inzwischen hinter sich, fast 30 Alben veröffentlicht. Derzeit ist die 70-Jährige, die seit 20 Jahren in Berlin lebt, wieder mit Band auf Tournee mit ihrem Programm "All by myself". Und seit Oktober letzten Jahres spielt sie in dem Musical "Sunset Boulevard" mit Musik von Andrew Lloyd Webber am Lübecker Theater. Am Tag nach nach der NDR Talk Show steht sie dort wieder auf der Bühne - in der Rolle der alternden Hollywood-Diva Norma Desmond.



Frank Plasberg und Anne Gesthuysen, Moderatoren

Er ist für seine knallharten Fragen im Polittalk "hart aber fair" bekannt, sie hat jahrelang das ARD-Morgenmagazin moderiert und ist darüber hinaus Bestellerautorin: Frank Plasberg und Anne Gesthuysen. In dem täglichen Wissensquiz "Paarduell", moderiert von Jörg Pilawa, tritt das Ehepaar gegen andere Paare an und ist, obwohl es ein Team bildet, keinesfalls immer einer Meinung. Im Ableger "Paarduell XXL" am 17. Juni im Juni stellen sich prominente Paare den beiden Journalisten, unter anderem der Schauspieler Martin Brambach mit seiner Ehefrau Christine Sommer. Anne Gesthuysen und Frank Plasberg sind seit 2012 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Wie es mit Ehrgeiz und Harmonie im Hause Gesthuysen/Plasberg privat so aussieht, verraten sie in der NDR Talk Show.



Wolfgang Trepper, Komiker

Da bleibt kein Auge trocken: Seit vierzehn Jahren steht der gebürtige Duisburger auf der Bühne und macht eigentlich nichts anderes als sich aufzuregen. Er kann sich über alles echauffieren: den Wetterbericht im Fernsehen, Tiersendungen, Kochshows, die Politik, das Einkaufsverhalten von Frauen und vor allem sinnentleerte Schlagertexte. Mit seinen übellaunigen Schimpfkanonaden und seinem derben Ruhrpottcharme begeistert er sein Publikum. Dabei ist er ein wahrer Spätstarter. Zunächst ließ er sich bei Krupp zum Industriekaufmann ausbilden, wurde dann der erste hauptberufliche Manager in der Handballbundesliga, um dann noch einmal umzusatteln und Radiomoderator zu werden. Erst mit über 40 Jahren wagte er den Sprung auf die Bühne. Zur großen Freude seiner heutigen Fans!



Gil Ofarim, Sänger

Vor genau 20 Jahren löste er einen Teeniealarm aus: Gil Ofarim. Der damals 15-jährige Sohn des Sängers Abi Ofarim wurde in der Foto-Love-Story der Jugendzeitschrift "Bravo" entdeckt und startete daraufhin eine erfolgreiche, wenn auch kurze Karriere als Sänger. Jetzt ist aus dem einstigen Teenieschwarm ein gestandener Mann geworden: Er ist glücklich verheiratet und Vater zweier Kinder. Seine Leidenschaft für die Musik ist bis heute geblieben. Nun will er an seine früheren Erfolge anknüpfen. Das Jahr hat gut für ihn angefangen. Er war Jurymitglied des RTL-Musikformats "It takes 2", er tanzt mit bei "Let's Dance" und er ist auch musikalisch reifer geworden. "Still here" heißt einer seiner aktuellen Songs. Und der Titel ist Programm. 2017 wird man noch viel von Gil Ofarim hören.



Heinrich Bedfort-Strohm,

Bischof, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland

Anlässlich der ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?" begrüßen die Moderatoren Bischof Heinrich Bedford-Strohm, der seit 2014 das Amt des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche innehat. Er ist überzeugt: Eine Gesellschaft ohne Religion verliert ihren Halt. In seinem Buch "Radikal lieben. Anstöße für die Zukunft einer mutigen Kirche" erläutert er, warum die Grundwerte des christlichen Glaubens auch heute in unserer pluralistischen Gesellschaft von tiefgreifender Bedeutung sind. "Was mich am christlichen Glauben fasziniert, ist seine untrennbare Verbindung von Gottesliebe und Nächstenliebe", sagt der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Bedford-Strohm, der in einem Pfarrhaushalt in Bayern aufgewachsen ist, ist ein Mann der klaren Worte und ein volksnaher Geistlicher. Die "Zeit" bezeichnete ihn einmal als "Charmeoffensive in Person". Bedford-Strohm ist verheiratet mit einer Psychotherapeutin und Vater dreier Söhne.



Daniela Katzenberger, Besteller-Autorin und Reality-Star

Als Daniela Katzenberger 2009 mit der Vox-Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bekannt wurde, hat wohl niemand geahnt, dass aus der Vorzeige-Blondine mal eine Spiegel-Besteller-Autorin wird. Aber so kam es. Zuerst wurde sie 2010 mit ihrer eigenen Sendung "Daniela Katzenberger - natürlich blond" zum generationsübergreifenden Kult-Star und war bei Internet-Suchanfragen auf Platz 3 der meistgesuchten Personen, dann wurde sie Autorin, unter anderem von "Sei schlau, stell dich dumm" und eben dem Besteller "Eine Tussi wird Mama". 2016 heiratete sie Lucas Cordalis. Und ebenso wie die Geburt der gemeinsamen Tochter Sophia 2015, wurde auch die Trauungszeremonie in einer Doku-Soap gezeigt. Das neue Buch der "Katze" heißt "Eine Tussi speckt ab". Darin erzählt sie, wie sie es im Eiltempo schaffte, die Schwangerschaftspfunde purzeln zu lassen, um schließlich in ihr Traum-Hochzeitskleid zu passen. Quelle: ndr.de