(rtn/svg) Traditionell gebührt der erste Startschuss zur Kieler Woche den seegehenden Yachten. Um 9.30 Uhr ging die erste Gruppe in der Kieler Innenförde vor dem Sportboothafen Düsternbrook zum Welcome Race auf die Reise nach Eckernförde.

Nach den Crews mit hohen sportlichen Ambitionen in den ORC-Klassen folgen die Breitensportler zur Aalregatta, die ebenfalls nach Eckernförde führt.



Die Traditionsregatta fand in den vergangenen zehn Jahren an Pfingsten statt und wird nun wieder – wie ehemals – in die Kieler Woche integriert. Damit bekommen die Zuschauer an der Kiellinie in der Innenstadt insgesamt zehn Starts in den Yachtklassen zu sehen, die vom Hafenmeisterhaus im Olympiahafen von 1936 fachkundig moderiert werden. Und die Windvorhersage verspricht einen rasanten Auftakt zur Kieler Woche, denn die 200 Yacht-Crews dürfen mit kräftigen Böen rechnen, wenn sie aus der Kieler Innenförde durch das Nadelöhr in Friedrichsort drängen, um den Kurs in Richtung Norden einzuschlagen. Außerdem fand um die Mittagszeit das Rendezvous der Klassiker statt. Quelle: SVG