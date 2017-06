(rtn) Schon seit Freitag liegen rund vierzig Marineschiffe aus 13 Ländern im Kieler Tirpitzhafen. Beim OPEN SHIP können die Schiffe und Boote besichtigt werden - am ersten Wochenende (17. und 18. Juni) sowie am Mittwoch (21. Juni) öffnen die Einheiten jeweils zwischen 13.30 und 17.30 Uhr ihre Luken für Besucher.





Im Marinestützpunkt wird den Besuchern neben der Besichtigung der Gastschiffe und -boote noch einiges mehr geboten. So etwa Vorführungen mit Hubschraubern, Speedbooten und Kampfschwimmern, eine Road-Show mit Gefechts-, Feuerwehr- und Kommunalfahrzeugen der Bundeswehr, ein umfangreiches gastronomisches Angebot und ein großes Musik- und Kinderprogramm.



An allen Tagen des OPEN SHIP richtet die Marine einen kostenlosen Pendelverkehr mit Barkassen ein. Die Boote bringen Gäste vom Fähranleger Bellevuebrücke direkt in den Stützpunkt. Bitte beachten: Die Plätze sind begrenzt und nicht barrierefrei. Kinder unter 13 Jahren können leider nicht mitgenommen werden. Ebenso wie Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren. Je nach Wetter kann es auf der Überfahrt auch Seegang geben.