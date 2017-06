(rtn) Auch ohne Strom kann Volksrockn'n'Roller Andreas Gabalier seinen Fans richtig einheizen. Der Alpen-Elvis rockte gestern beim ausverkauften Volksrockn'n'Roller Open in St. Gallen, als es plötzlich still wurde. Der Ton war weg, nach aussen hörten die Fans nichts mehr. «Wir haben einen Mischpult-Absturz», erklärte Gabalier von der Bühne aus.



Doch ein echter Volks-Rock-n-Roller lässt sich davon nicht aufhalten. Mit einem Akku-geladenen Back-Up-Mikrofon stimmte er mit dem Publikum ganz einfach seinen Überhit «Hulapalu» an und die Fans sangen aus voller Kehle mit. Als Gabalier auch noch begann zu rappen, kochte die Arena. «Ihr seid ein Wahnsinns-Publikum», lobte der Schlagersänger seine Fans. Nach fünf Minuten war der Spuk vorbei, der Sound wieder da und die Party konnte weitergehen. Quelle: Blick Zürich