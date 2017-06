(rtn) In einer Flüchtlingsunterkunft in Wandsbek ist am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

In dem zweigeschossigen, freistehenden Haus in der Ahrensburger Straße waren minderjährige unbegleitete Flüchtlinge untergebracht.



Nach Angaben der Feuerwehr Hamburg wurde von zahlreichen Anrufern über den

Notruf 112 zu einem Feuer in einem zweigeschossigen Wohngebäude gerufen. Daraufhin wurde von der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg die zuständige Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Wandsbek sowie die Freiwillige Feuerwehr Tonndorf zur Einsatzstelle alarmiert. Noch auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte wurde durch

den Führungs- und Lagedienst die Alarmstufe auf " Feuer - Menschenleben in Gefahr (FEUY)" erhöht und zusätzliche Einsatzkräfte hinzu alarmiert, weil weitere Anrufer nun meldeten, dass sich noch eine Person im brennenden Gebäude befinden soll. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte der Einsatzleiter vor Ort ein Feuer in

einem zweigeschossigen, freistehenden Wohngebäude, mit den Maßen 10 x10 Metern fest. Drei Bewohner, aus dem durch sechs männliche, jugendliche Flüchtlinge genutzten Wohngebäude, befanden sich bereits unverletzt auf der Straße vor dem Haus. Eine vierte Person konnte durch die Einsatzkräfte direkt zu Beginn der sofort eingeleiteten

Menschenrettung aus dem Gebäude gerettet werden. Sie wurde sofort durch die anwesende Notärztin untersucht und nach rettungsdienstlicher Versorgung durch die Notfallsanitäter eines Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg mit leichten Atemwegsreizungen nach Rauchgasinhalation zusammen mit den drei anderen Bewohnern an die Polizei übergeben. Das Feuer, das sich bereits in beiden Etagen

ausgebreitet hatte, konnte durch einen umfassenden Löschangriff von

drei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz mit zwei C-Rohren im

Innenangriff und einem C-Rohr im Aussenangriff sehr schnell gelöscht

werden. Bei den anschließenden Nachlöscharbeiten wurde das für

unbewohnbar erklärte Gebäude komplett von der Versorgung mit Strom

und Erdgas getrennt und anschließend den zuständigen

Energieversorgungsunternehmen übergeben. Nach Abschluss der Aufräum-

und Entrauchungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei

übergeben und eine Kontrolle des Brandobjektes nach circa zwei

Stunden vorgeplant. Bis zur Klärung der dauerhaften Unterbringung der

Bewohner durch das Bezirksamt, in Absprache mit dem Zentralen

Koordinierungsstab für Flüchtlingsangelegenheiten, wurden diese in

einem angeforderten Sonder-Bus des HVV untergebracht und durch die

Polizei betreut. Die Feuerwehr Hamburg war mit einer Löschgruppe,

einem Führungsdienst (B-Dienst), einem Rettungswagen und einem

Notarzteinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr, sowie dem diensthabenden

Pressesprecher und einer Freiwilligen Feuerwehr, mit insgesamt 28

Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.