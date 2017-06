(rtn) Bei einem Unfall im Autobahnkreuz Hamburg-Süd wurden am Sonntag nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen verletzt.

Der Fahrer eines Audi A 3 war auf der A 1 in Richtung Süden unterwegs, als er kurz vor dem Autobahnkreuz auf einen Kleinwagen mit Fahrradträger aufgefahren ist. Beim Zusammenprall überschlug sich der Audi und landete auf dem Dach. Feuerwehrleute stellten den Audi wieder auf die Räder zurück. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Trotzdem staute sich der Verkehr bis etwa Höhe Hamburg-Öjendorf zurück.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Wilhelmsburg, Kirchdorf, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und die Polizei