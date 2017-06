(rtn) Ein unachtsamer Tritt und schon war "Candy" an der Altengammer Marschbahn in Hamburg auf einer Koppel in einer Wassergraben gerutscht. Das Pferd konnte sich selbst nicht mehr befreien. Die Pferdehalter informierten die Feuerwehr.



Zunächst legten die Feuerwehrleute eine Steckleiter über den Graben, sägten Äste eines Baumes ab um an das Pferd heranzukommen. Danach legten sie zwei B-Schläuche um das Tier und zogen es mit Muskelkraft aus dem Graben heraus.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Altengamme, Krauel und der Bereichsführer Vierlande.