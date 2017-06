(rtn) Ein brennender Toaster in einem Mehrfamilienhaus am Angeliter Weg in Reinbek hat am Sonntag einen Einsatz für die Feuerwehr ausgelöst.





Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Feuer in einer Wohnung alarmiert. Aus einer verqualmten Wohnung holten die Feuerwehrleute auf einem Tablett den brennenden Toaster heraus, brachten diesen vor das Haus und löschten ihn dort ab. Der Mieter blieb unverletzt, die Wohnung wurde belüftet. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Reinbek, Rettungsdienst und Polizei