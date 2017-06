Schwerer Unfall in Geesthacht

(rtn) Feuerwehrleute haben eine Frau aus ihrem Auto gerettet, das bei einer Brücke von der Fahrbahn abgekommen, und in die Tiefe gestürzt war. Andere Autofahrer hatten den Unfall bemerkt und den Notruf gewählt. Zum Glück, denn die Unfallstelle war von der Strasse aus nicht zu sehen.



Nach ersten Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Skoda auf der B 404 zwischen A 25 und der Schleusenbrücke in Richtung Elbe unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache vor einer Leitplanke nach rechts von der Straße abkam, durch den Grünstreifen fuhr und dann vor einer Unterführung ein paar Meter tief in die Böschung stürzte. Das Auto blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Frau wurde bei dem Aufprall in dem Autowrack eingeklemmt. Feuerwehrleute, Rettungsdienst und Notarzt versorgten die Frau und stabilisierten das Auto. Dann trennten sie mit einer Säbelsäge das Dach des Autos ab und klappten es um. Danach wurde die Frau befreit, mit Hilfe der Drehleiter auf die Straße gehoben und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 404 für rund neunzig Minuten lang voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Geesthacht, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei