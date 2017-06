(rtn) Spannende Regatten, tolle Konzerte, internationaler Glanz und ein bestens aufgelegter Eröffnungsgast Kai Pflaume: Das Auftaktwochenende der Kieler Woche 2017 hatte viele Höhepunkte zu bieten.

An den ersten drei Tagen kamen nach Schätzungen von Stadt über eine Million Menschen, um die einzigartige Mischung aus größter Segelveranstaltung der Welt und größtem Sommerfest im Norden Europas zu genießen.



Für Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat die Kieler Woche 2017 einen "Bilderbuchstart" hingelegt: "Ich freue mich, dass so viele Menschen in ebenso ausgelassener Stimmung wie entspannter Atmosphäre mit uns und miteinander feiern. Und das bei allerbestem Sommerwetter. So fröhlich und friedlich kann es weitergehen!" Quelle: Stadt Kiel