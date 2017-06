(rtn) Die Möllner Schützengilde feierte am vergangenen Wochenende ihr traditionelles Schützenfest. Kai-Friedrich Voss ist neuer Möllner Schützenkönig. Am Sonntag zog ein Festumzug mit vier Musikkapellen und den Gastvereinen durch die Innenstadt zum Festzelt.





Mit einem Zapfenstreich begannen die Feierlichkeiten am Freitagabend. An der Feldbäckerei traten die Mitglieder der Möllner Schützengilde mit dem Jägerkorps und Schützenkorps sowie die Gäste traditionell zum Appell an. Am Sonnabend war die Königsproklamation auf der Terrasse vor dem Schützenhof. Die Geschichte der Gilde reicht bis weit ins Mittelalter zurück. Der älteste Eintrag im Möllner Stadtbuch erwähnt die Gilde bereits im Jahr 1387.