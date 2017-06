(rtn) Gleich zwei neue Folgen von „Wer weiß denn sowas? XXL - Das unvorstellbare Wissensquiz“ mit Kai Pflaume werden im Studio Hamburg aufgezeichnet. Wir waren bei einem Fototermin mit Kai Pflaume, den beiden Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton sowie den prominenten Gästen dabei.



An der Seite von Superhirn Bernhard Hoëcker und Ratefuchs Elton treten insgesamt sechs Prominente gegeneinander an, um den Sieg und 50.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl zu erspielen. Der Weg dorthin führt über eine interaktive Spielwand mit zwölf unterschiedlichen Kategorien und schrägen Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem täglichen Leben. Die überraschenden Antworten werden in Einspielfilmen oder mit Experimenten live im Studio aufgelöst. Wer kombiniert und rät richtig? Wer entscheidet sich für die korrekte Antwort? Auch in der fünften Ausgabe von „Wer weiß denn sowas XXL“ bleibt es spannend bis zum Ende.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Atze Schröder, Michelle Hunziker, Elton, Smudo, Ina Mueller, Kai Pflaume, Peter Kraus, Guido Cantz, Bernhard Hoecker