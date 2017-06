(rtn/ots) Kranführer mit Herzinfarkt von einem Baukran retten oder Sicherung eines abgerissenen Werbetransparentes an einer Hauswand, Einsatz für die Spezialisten der Höhenrettung der Feuerwehr Hamburg. In Erfurt stand jüngst für die Höhenretter allerdings nicht ein Einsatz, sondern ein besonderer Vergleichswettkampf im Vordergrund.



Am 17. Juni fand dort die diesjährige Deutsche Meisterschaft der Höhenrettungsgruppen der Berufsfeuerwehren statt. Die Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung (SEGH) der Feuerwehr Hamburg reiste hierzu mit 7 Kollegen in Thüringens Hauptstadt, um an dem Wettkampf teilzunehmen. Auf dem Gelände der Thüringer Energie AG (TEAG) mussten

unter den Augen von vielen Besuchern drei verschiedene Stationen absolviert werden. Hier ging es um Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamarbeit. Seiltechnik, Knoten, Sicherungsaufgaben, alles musste perfekt sitzen. Unter den insgesamt 14 teilnehmenden

Höhenrettungsgruppen konnte die Spezialeinsatzgruppe der Hamburger Feuerwehr dann den 2.Platz hinter den Düsseldorfer und vor den Magdeburger Höhenrettern belegen. Brandoberinspektor Marco Mess, Koordinator der Hamburger Höhenretter: "Der Leistungsvergleich dient nicht nur dem sportlichen Aspekt, sondern auch dem Vertiefen der Fähigkeiten, der Fachdiskussion. Und ganz besonders dem Wissenstransfer von Erfahrungen aus Aus- und Fortbildung und Einsatz mit den anderen Höhenrettungsgruppen der Feuerwehren. Für uns ist dies somit immer ein besonderer und wichtiger Termin."



2018 sollen die Höhenrettungsmeisterschaften dann in Köln und 2019 in Hamburg stattfinden. Fotos: Feuerwehr Hamburg