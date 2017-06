(rtn) Über 20 Jahre ist der Hamburger Rapper Samy Deluxe schon erfolgreich. Vor mehr als 12000 Besuchern an der Delta-Radio-Bühne zur Kieler Woche bewies er bei seinem Auftritt am Montagabend warum das so ist.





Der Hamburger Rap-Pionier brachte die Menge an der Hörn zum Kochen, egal ob mit neuen Songs oder bekannten Hits. Derzeit ist Sammy Deluxe auf Deutschand-Tour unterwegs.