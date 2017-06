(rtn) Mit seinem aktuellen Album "Weggefährten" ist Pohlmann derzeit auf großer Tour unterwegs. Am Dienstabend war Pohlmann auf der Delta-Radio-Bühne an der Hörn bei der Kieler Woche zu Gast.







Pohlmann begann seine musikalische Karriere in der Band Goldjunge. 2006 brachte er sein erstes eigenes Album "Zwischen Heimweh und Fernsucht" raus, auf dem auch die Single "Wenn jetzt Sommer wär" drauf war. 2007 ist er für Nordrhein-Westfalen beim Bundesvision Song Contest mit "Mädchen und Rabauken" angetreten und hat den fünften Platz erreicht. Sein aktuelles Album "Weggefährten" ist seit dem 24. März auf dem Markt.

Quelle: Delta Radio