Brandstiftung in Autowerkstatt

Schwarzenbek (rtn) Ein Feuer hat am frühen Mittwochmorgen große Teile einer Autowerkstatt an der Hamburger Strasse zerstört. Die Polizei vermutet Brandstiftung und hat sofort nach der Feuermeldung alle Zufahrtstrassen gesperrt. Alle Autofahrer und Passanten wurden kontrolliert.



Kurz nach halb Vier Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen brannte der rückwärtige Bereich der Autowerkstatt bereits lichterloh. Im Innen- und Außenangriff über eine Drehleiter rückten die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Bei der Spurensicherung stellte die Polizei eingeschlagene Scheiben an dem Gebäude und mehrere Brandstellen fest. Seit einigen Monaten brennt es immer wieder in Schwarzenbek, meist gingen dort Autos in Flammen auf.

Im Einsatz waren: FF Schwarzenbek, FF Kollow, FF Gülzow, FF Brunstorf, der Rettungsdienst und die Polizei