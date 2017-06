Kiel (rtn/ots) - Feuerwehreinsatz heute Nacht in der Hamburger Chaussee. Auf dem Grundstück eines Einkaufsmarktes brannten mehrere Müllcontainer und drohten auf das Gebäude über zugreifen.

Gegen 1.41 Uhr meldete ein Passant über Notruf den Brand der Rettungsleitstelle am Westring. Durch das schnelle Eingreifen der Löschzugbesatzung der Hauptwache und der Freiwilligen Feuerwehr Russee konnte ein hoher Schaden verhindert werden. Das Vordach über den brennenden Müllcontainer hatte Feuer gefangen und wurde gewaltsam geöffnet um die Glutnester zu löschen. Aus dem angrenzenden Wohngebäude sind 8 Bewohner evakuiert worden, die auf Grund der hohen sommerlichen Temperatur an einem Sammelplatz im Freien betreut wurden. Mehrere Trupps arbeiteten unter Atemschutz bei den Löscharbeiten.Hierbei wurde auch eine Drehleiter eingesetzt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz beendet und die Bewohner konnten in die Wohnungen zurück. 35 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückten in ihre Standorte ein. Schadensursache sowie die Schadenshöhe sind unbekannt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.