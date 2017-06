(rtn) Mit dem traditionellen Seglerfeuerwerk über dem Olympiazentrum Schilksee feierte die Kieler Woche 2017 Bergfest. Das bunte Veranstaltungsprogramm der Segel- und Festwoche lockte bei bestem Sommerwetter bislang rund 1,5 Millionen Menschen an.



Für Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist diese Kieler Woche „bislang rundum gelungen. In meiner Amtszeit ist es die beste – Wetter und Stimmung sind top, die Gäste strömen aus nah und fern heran.“ Auch das Sicherheitskonzept gehe voll auf – die Zahl der von der Polizei registrierten Delikte sei für eine solche Besucherzahl bemerkenswert gering. „So entspannt und fröhlich kann es gerne weitergehen“, so Kämpfer. Die Verkehrssituation sei zwar zeitweise angespannt, aber in guter Zusammenarbeit mit der Polizei hielten sich die Engpässe in vertretbaren Grenzen. Kämpfer danke allen, „die das in Geduld ertragen und Zeitverzug in Kauf nehmen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag dazu, dass diese Kieler Woche ein großer Erfolg wird und Kiel zur Ehre gereicht“.



Höhepunkte der ersten Kieler-Woche-Hälfte waren unter anderem die feierliche Eröffnung mit Fernsehmoderator Kai Pflaume und die Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises. Kieler-Woche-„Klassiker“ wie der Internationale Markt, die Spiellinie, das Hoftheater oder das Open Ship der Marine erweisen sich erneut als Publikumsmagneten – ebenso wie die zahlreichen Konzerte auf den verschiedenen Bühnen.



Auch in den kommenden Tagen können die Besucherinnen und Besucher der Kieler Woche noch viel erleben: Auf den Regattabahnen vor Schilksee gehen die olympischen Klassen und die Para World Sailing Championships an den Start. Weitere Glanzlichter setzen etwa das Classic-Open-Air auf dem Rathausplatz (Freitag, 23. Juni), die traditionelle Windjammerparade (Sonnabend, 24. Juni), die Verleihung des Wissenschafts- und des Innovationspreises der Landeshauptstadt Kiel sowie das große Abschlussfeuerwerk über der Kieler Förde (beides Sonntag, 25. Juni). Quelle: Stadt Kiel