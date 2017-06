(rtn) Gerade erschien ihre neue Single "If I wasn´t your daughter". Lena Meyer-Landrut spricht bei Markus Lanz in der Sendung über ihre Zeit bei "Sing meinen Song" und sagt, wie die letzten Jahre sie verändert haben.



Prof. Rüdiger Frank, Nordkorea-Experte

Der Tod des US-Studenten Otto Warmbier in Nordkorea bewegt die Welt. Der Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens äußert sich zu den Hintergründen.



Ingo Appelt, Comedian

Seit 2015 ist er mit seinem Programm "Besser... ist besser!" auf Tour. In der Sendung erklärt Appelt, warum ihm der böse Humor besonders gefällt und wie er sich verändert hat.



Carlo Thränhardt, Ex-Leichtathlet

Im Hochsprung gelangen ihm viele Rekorde. Am 5. Juli feiert Thränhardt seinen 60. Geburtstag. Er blickt auf seine Karriere zurück und spricht über eine Routineuntersuchung mit Folgen. Quelle: ZDF