(rtn) Beim Peace by Peace-Festival für Kinder auf der Flucht auf der Waldbühne in Berlin feierten Salut Salon und Samy Deluxe Premiere ihres gemeinsamen Songs "Wie tief kann man lieben". Die gemeinsame Single wurde heute in Hamburg vorgestellt.







Was Samy Deluxe und Salut Salon neben ihrer Hamburger Herkunft verbindet, ist die musikalische Neugier auf neue Wege. Als Samy Deluxe das erste Mal mit der Idee konfrontierte wurde, einen Song mit Salut Salon aufzunehmen, war er total angetan. Und als er den Song „Wie tief kann man lieben“ dann hörte, den die Geigerin Angelika Bachmann für das neue Live-Programm LIEBE des Klassik-Quartetts Salut Salon geschrieben hat, war der Rapper gleich so inspiriert, dass er dazu eigene Strophen schrieb. „Liebe Liebe Liebe Liebe, diese gottverdammte Liebe... So viele Fragen, auf die mir das Leben keine Antwort bietet...“