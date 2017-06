(rtn) Seit 15 Jahren ist der Musiker erfolgreich im Schlagergeschäft. Gerade erschien sein Album "Ein Teil von mir". In der Sendung erinnert sich Semoni Rossi an das Musikerleben auf der Straße.





Markus Söder, Politiker

Der Politiker sagt: "Für mich war Helmut Kohl der Kanzler meiner Jugend." In der Sendung spricht Söder über Kohl und äußert sich zu seinen und Seehofers politischen Zukunftsplänen.



Philip Mohamed Al-khazan, Lehrer

Der Religionslehrer sagt: "Wir Muslime dürfen uns nicht mehr rechtfertigen." Al-khazan erklärt, warum er an seiner Schule einen Schutzraum gegen Radikalisierung eingerichtet hat.



Dora Held, Schriftstellerin

Ihre Bücher sind Bestseller. Über fünf Millionen hat sie bereits verkauft. Anfang Juni erschien "Wir sind die Guten". Heldt erzählt, wie sie zum Schreiben kam und mit Kritik umgeht. Quelle: ZDF