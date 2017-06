(rtn) Ein schweres Unwetter mit Starkregen ist am Donnerstag über Schleswig-Holstein hinweggefegt. Die Feuerwehr rückte zu zahlreichen Einsätzen aus. Die Integrierte Rettungsleitstelle Bad Oldesloe (IRLS Süd) zählte bis 15 Uhr insgesamt 106 wetterbedingte Einätze, rund 80 Prozent betrafen dabei das Herzogtum Lauenburg.



Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und Straßen liefen voll. In Mölln flog das Wellblechdach eines Fitness-Studios weg. In Delingsdorf fiel am Buchenhof eine etwa achtzig Jahre alte Kastanie auf ein Haus. Dabei wurden Dachpfannen und die Regenrinne heruntergerissen. Stark beschädigt wurden auch ein Balkon und die Eingangstür zum Grundstück. Feuerwehrleute der FF Delingsdorf beseitigten die unmittelbare Gefahr. Um das Zerlegen der Kastanie kümmerte sich der Hausbesitzer, da der Baum vom öffentlichen Grundstück auf sein Privatgrundstück gefallen war.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor für weite Teile Hamburgs und Schleswig-Holsteins vor dem von der Nord- zur Ostsee ziehenden Gewittertief gewarnt.

Hamburg: Gegen 11:30 Uhr verdunkelte sich der Himmel schlagartig und eine starke Unwetterfront zog über die Hansestadt hinweg. Bei der Feuerwehr Hamburg gingen innerhalb kürzester Zeit viele Hilfeersuchen über die Notrufnummer 112 ein. An vielen Stellen des Stadtgebietes brachen Äste und Bäume durch heftige Windböen wie Streichhölzer, stürzten auf Straßen und Gehwege und bildeten so diverse Gefahrenstellen. Kräfte der Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten aus, um die Gefahren zu beseitigen. An drei Stellen der S-Bahn-Linie S1 waren große Äste und Baumteile indas Gleisbett gefallen, hier musste die Strecke durch Einsatzkräfte geräumt werden. Der Zugverkehr wurde für die Beseitigung der Gefahreneingestellt. An der S-Bahn-Linie S3 brannte ein Baum, der durch die Kräfte eines Löschzuges gelöscht wurde, auch hier musste der Zugverkehr gestoppt werden. Insgesamt wurden durch die Feuerwehr Hamburg über 200 Gefahrenstellen, die durch das Unwetter verursacht wurden, beseitigt. Hiervon mehr als 170 umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste. In Spitzenzeiten wurde der Notruf 112 über 300 Malin der Stunde gewählt, um Hilfe durch die Feuerwehr Hamburg zu erhalten. Die Rettungsleitstelle wurde für ein erhöhtes Anrufaufkommen bereits vor dem Durchzug des Unwetters deutlich personell verstärkt.