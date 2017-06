(rtn) Ein schweres Unwetter ist am Donnerstag mit heftigen Orkanböen über Schleswig-Holstein hinweggefegt. Am Abend kam die zweite Unwetter-Welle und hat vor allem im Süden des Landes für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Allein in Großhansdorf rückten die Feuerwehrleute zu insgesamt 45 wetterbedingten Einsätzen aus.

Unterstützt wurden sie dabei von sechs weiteren Freiwilligen Feuerwehren mit zwei Drehleitern aus dem Kreis. Auch die THW-Ortsgruppen aus Ahrensburg und Bad Oldesloe rückten zur Unterstützung an, zwei Bäume hatten die Telefonleitungen am Waldreiterweg gekappt. 150 Rettungskräfte waren bis weit in die Nacht im Sturmeinsatz. In der Waldgemeinde wurden rund zwei dutzend Bäume entwurzelt und Straßen überflutet. Zwei Bäume fielen vor die U-Bahn und blockierten die Strecke zwischen Kiekut und Schmalenbek. Feuerwehrleute holten dort sieben Fahrgäste aus den Waggons. Alle blieben zum Glück unverletzt. Großhansdorfs Bürgermeister Janhinnerk Voß war sofort nach dem ersten Alarm zu den Einsatzstellen ausgerückt: "Ich bin jetzt seit 15 Jahren als Bürgermeister im Amt, so etwas habe ich bisher hier noch nicht gesehen. Es war der größte Einsatz für unsere Wehr. Allen Feuerwehrkameraden gilt mein ganz persönlicher Dank in dieser außergewöhnlichen Situation." Auch Gemeindewehrführer Andreas Biemann dankte seinen Kameraden für die geleistete und nicht ganz ungefährliche Arbeit. Auf der Fahrt zum Einsatz ist direkt hinter ihm eine etwa 25 Meter hohe Eiche am Rathaus auf die Straße gekracht: "Ich habe den fallenden Baum im Rückspiegel des Einsatzleitwagens gesehen, zum Glück war ich schon durch", berichtet er nach dem Einsatz im Feuerwehrgerätehaus. Dort hatte der Betreuungszug des ASB Tische und Bänke aufgestellt und nach dem stundenlangen Einsatz Getränke und Würstchen mit frisch gebackenem Brot serviert.



Im Einsatz waren: FF Großhansdorf, FF Ahrensburg, FF Barsbüttel, FF Siek, FF Meilsdorf, FF Hoisdorf, FF Oetjendorf, die THW-Ortsgruppen Ahrensburg und Bad Oldesloe und der ASB-Versorgungszug Stormarn.