(rtn) Die Initiative „DAS KLEINE HERZ IM ZENTRUM“ unter der Schirmherrschaft von Jonica Jahr-Goedhart sammelt seit zwölf Jahren Spenden zugunsten herzkranker Kinder.



Ihnen und ihren Familien soll ermöglicht werden, innerhalb des Universitären Herzzentrums Hamburg Eppendorf (UKE) in einem kindgerechten Umfeld bestmöglich versorgt und betreut zu werden.



Ziel ist es, im Norden Deutschlands eines der bedeutendsten universitären Herzzentren zu etablieren. Dafür veranstaltet der Förderverein alle zwei Jahre einen Charity-Abend, der in diesem Jahr am 22. Juni im Curio-Haus in Hamburg stattfand



Unsere Bilder auf der rtn-media-server zeigen: Prof. Dr. Stephan Willems , Jonica Jahr-Goedhart , Prof. Dr. Dr. Hermann Reichenspurner, Prof.Dr.Dr.Bernhard Servatius, Jenny Blunck-Falkenberg mit Schwiegermutter Greta Blunck, Katharina Fegebank, Pieter Wasmuth mit Ehefrau Andrea, Dr. Rüdiger Grube und Cornelia Poletto, Alexandra Freifrau von Rehlingen-Prinz, Sandra Quadflieg, Hamburgs Kult-Taxifahrer Lovely und Monty, Andre Borchers, Hannelore Elsner, Sebastian und Dorothee Knauer, Sabrina Staubitz, Nicolaus, Barbara und Ian K.Karan, Nova Meierhenrich, Katharina Otto-Bernstein mit Alexander und Dorit Otto, Iha Gräfin von der Schulenburg und Hieronymus Proske, Günter und Elvira Netzer, Bernd und Almuth Wehmeyer, Tanja Schumann, John und Maike Jahr mit Tochter Jessica, John Neumeier, Edda Darboven und Heike Jahr, Britta Becker-Kerner, Johannes Oerding