(rtn) Auch zwei Tage nach dem heftigen Unwetter dauern die Aufräumungsarbeiten in Großhansdorf immer noch an. Am Sonntag rückte dort die Freiwillige Feuerwehr zu ihrem 66ten wetterbedingten Einsatz seit Donnerstagabend aus. Unterstützt wurde sie dabei von der Drehleiter der FF Ahrensburg, da die Wehr über keine eigene Drehleiter verfügt.



Auch in den vergangenen Tagen wurden deshalb von Gemeindewehrführer Andreas Biemann neben der Ahrensburger Drehleiter auch die der FF Glinde und der FF Barsbüttel alarmiert.



Der Gewittersturm hatte Freitagabend in kürzester Zeit reihenweise Bäume geknickt. Nach und nach wird das gesamte Ausmaß der Schäden nach dem Unwetter sichtbar. Immer mehr Anwohner entdeckten Schäden an den zum Teil sehr alten Bäumen und informieren die Feuerwehr. Besonders betroffen waren die Straßen Sieker Landstrasse, Papenwisch, Wöhrendamm, Diektwiete, Kiekut, Groten Diek und Himmelshorst. Für die FF Großhansdorf war der Sturmeinsatz der längste und aufwändigste in ihrer 120-jährigen Geschichte. Menschen wurden bei Unwetter zum Glück nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.