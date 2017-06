(rtn) Mit dem spannenden Abenteuer "Old Surehand" starteten die Karl-May-Spiele Bad Segeberg nachder Eröffnung von Geschäftsführerin Ute Thienel, Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen und Bad Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld im Freilichttheater am Kalkberg am 24. Juni in ihre 66. Saison.



Packende Kämpfe, spritzige Gags, pyrotechnische Effekte, aber auch romantische Szenen. Das alles in einem vollkommen neu gestalteten Bühnenbild, mit dem beeindruckenden Fort Terrel, einem Comanchendorf, der kleinen Westernstadt Sandycreek und dem geheimnisvollen Felsen „Devil‘s Head“.







Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Ute Thienel und Peter-Harry Carstensen, Till Demtroeder, Susan Sideropoulos, Anastasia Zampounidis, Jan Peter Goedhard Und Seine Ehefrau Jonica Jahr- Goedhard mit den Soehnen Carlos, Jesper und Johann, Sila Sahin mit Ehemann Samuel Radlinger, Alexander Klaws mit seiner Freundin Nadja Scheiwiller, Jan Sosniok, Oliver Stritzel, Rosi Jacob (Jacob-Sisters) ., Carlo von Tiedemann,