(rtn) Er ist erst 23 Jahre alt, doch er geht konsequent seinen eigenen Weg: Noah Becker verwirklicht sich nicht nur als Produzent, DJ, Bassist & Schlagzeuger in seiner Band „Bakery“, er arbeitet auch als darstellender Künstler.

Noah Becker malt. Am 22. Juni präsentierte das Multitalent in seiner ersten Einzelausstellung in der Hamburger Galerie 15 großformatige Leinwandarbeiten und Zeichnungen aus den vergangenen drei Jahren.Durch ein Privatkonzert mit seiner Band „Bakery“ begleitete Noah Becker seine erste Vernissage persönlich.



Unsere Bilder zeigen: Vernissage Noah Becker „Bake all day“ mit Noah Becker, Barbara Becker mit Noahs Freundin Taina Moreno, Elias Balthasar Becker