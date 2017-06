Unfall in Ahrensburger Parkhaus

(rtn) Bei einem Unfall im Parkhaus an der Klaus-Groth-Straße wurde am Montag eine 78 Jahre alte Autofahrerin aus Hamburg schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie ins Krankenhaus gebracht.





Nach ersten Angaben der Polizei hatte die Autofahrerin zwei Schranken an der Ausfahrt des Parkhauses durchbrochen und war danach mit der Fahrerseite ihres Autos an den Pfeilern entlang geschrammt. Entgegen erster Meldungen war sie nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrleute der FF Ahrensburg unterstützten die mit dem Rettungshubschrauber Christoph 29 eingeflogene Notärztin und den Rettungsdienst bei der Versorgung und dem Transport der Frau. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau an der Automatikschaltung ihres Autos vor der Schranke von Parken auf Drive gerutscht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.