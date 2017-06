(rtn) Nach dem Feuer in einer Autowerkstatt am 21.06.17 in der Hamburger Straße in Schwarzenbek geht die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar von Brandstiftung aus, sieht jedoch keinen direkten Zusammenhang zu der Autobrandserie in Schwarzenbek.





Die Untersuchung des Brandortes ermöglicht die Schlussfolgerung, dass bei diesem Feuer in der Autowerkstatt lediglich eine Verbindung zu den Kfz-Bränden suggeriert werden sollte. Weitere Details aus den Ermittlungen werden nicht bekannt gegeben, um diese nicht zu gefährden.