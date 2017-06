(rtn) Nach dem Verbot des Protestcamps im Hamburger Stadtpark haben G20-Gegner am Montag mit einer Mahnwache gegen das Gerichtsurteil demonstriert.



"We are here and we will camp" steht auf einem Banner der rund 30 Aktivisten, die sich am Montagmorgen im Stadtpark versammelt haben. Mit ein paar Zelten und einer Mahnwache demonstrieren sie gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts, berichtet die Hamburger Morgenpost. Das Gericht hatte Freitag das geplante Camp verboten. Die Aktivisten haben beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt.