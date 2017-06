(rtn) Ein Feuer hat am Dienstag auf der A 20 bei Mönkhagen einen LKW komplett zerstört. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Bereich der Zugmaschine ausgebrochen und hatte sich sehr schnell auf den gesamten Sattelauflieger ausgedehnt.

Eigene Löschversuche des LKW-Fahrers und anderer Augenzeugen schlugen fehl. Beim LKW-Fahrer besteht Verdacht auf Trunkenheit, erste Messungen ergaben einen Wert von 2,16 Promille. Eine Blutentnahme soll das klären, Führerschein weg. Der LKW-Fahrer war Richtung Lübeck unterwegs als er im Baustellenbereich kurz vor der Ausfahrt Mönkhagen mehrere Warnbaken umgefahren hat. Dadurch geriet vermutlich ein Reifen der Zugmaschine in Brand.



Aufgrund der Lage hatte die Leitstelle Süd (IRLS Süd) mehrere Freiwillige Feuerwehren zum Einsatzort im Baustellenbereich der A 20 geschickt. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte brannten der LKW samt seiner Ladung Stückgut bereits in voller Ausdehnung. Auch die Böschung hatte bereits Feuer gefangen und drohte auf ein nahes Kornfeld überzugreifen. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die beiden Brandstellen ab. Während der Löscharbeiten hatte die Polizei die A 20 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Im Einsatz waren: FF Mönkhagen, FF Reinfeld, FF Hamberge, FF Mori, FF Eckhorst, Amtswehrführer Albert Iken, Rettungsdienst und Polizei