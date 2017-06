(rtn) In dem neuen Reisequiz "Flieg mit mir!" mit Guido Cantz haben ab dem 18. August 2017, freitags um 18:50 Uhr zwei abenteuerlustige Single-Kandidaten die Chance, die Liebe ihres Lebens zu finden und mit dieser ein exotisches Land zu bereisen.





Flugkapitän Cantz nimmt die Zuschauer und Kandidaten mit auf eine Reise zu den exotischsten Traumzielen der Welt. Ob Hawaii, Neuseeland oder Namibia - die Quizfragen und Filme liefern verblüffende Fakten zum Mitraten und Staunen. In jeder Folge steht ein anderes Land im Mittelpunkt.



Besonders an diesem Reisequiz ist: Es treten ausschließlich Single-Kandidaten an, die nicht nur einen passenden Reisepartner suchen, sondern bei „Flieg mit mir!" auch ihre ganz große Liebe finden können. Guido Cantz lässt das „Herzblatt"-Feeling wieder aufleben und schickt das Paar, das sich am besten durch Sendung gequizzt hat, in einen Liebesurlaub an einen romantischen, weit entfernten Ort.