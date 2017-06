In sechzig Minuten um die Welt

rtn) Nur eine Woche – vom 27. Juni bis 1. Juli 2017 – öffnet das REE in Hamburg seine Türen und lädt zu THE GRAND JOURNEY von BOMBAY SAPPHIRE ein.



BOMBAY SAPPHIRE lädt mit THE GRAND JOURNEY zu einem ganz besonderen Geschmackserlebnis ein. Als Mitreisende erhaltet Ihr die Gelegenheit, in einem authentisch nachgebildeten Zug in nur 60 Minuten die Welt zu bereisen. Also ganz wie der "Master of Botanicals" von BOMBAY SAPPHIRE, Ivano Tonutti, der weltweit die besten Kräuter, Früchte und Pflanzen für den exklusiven Gin auswählt.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Larissa Kerner, Jo Weil, Johanna Klum, Oliver Wnuk