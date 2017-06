rtn) Das preisgekrönte Musical "Billy Elliot" nach dem gleichnamigen Film des britischen Regisseurs Stephen Daldry kommt erstmals als Gastspiel nach Deutschland. Die englischsprachige Originalproduktion vom Londoner Westend wird vom 28. Juni bis zum 23. Juli im Mehr! Theater am Großmarkt Hamburg zu sehen sein.

Basierend auf dem erfolgreichen Film, spielt das Musical vor dem Hintergrund des Minenarbeiterstreiks von 1984/85 in einer nördlichen Bergbaustadt. Entgegen aller Widerstände bahnt sich Billy seinen Weg vom Boxring an die Ballettstange, wo er eine Leidenschaft für den Tanz entwickelt, die letztendlich nicht nur seine Familie sondern die ganze Gemeinschaft inspiriert. Er kämpft für seinen Traum und verändert dadurch sein scheinbar vorgezeichnetes Leben für immer. Seit der Uraufführung im März 2005 im Londoner Victoria Palace Theatre erobert BILLY ELLIOT die Herzen von Millionen Menschen weltweit.