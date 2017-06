(rtn) Auf einer großen Gala wurden in der Laeiszhalle in Hamburg am Mittwochabend die EMOTION Awards verliehen.





Die Zeitschrift "Emotion" hatte zur feierlichen Gala in den Kleinen Saal der Laeiszhalle geladen, um Frauen, die mit ihrem beruflichen oder ehrenamtlichen Schaffen vorangehen, zu ehren. Höhepunkt der Gala war die Verleihung des ersten Lebenswerkpreises an die 80 Jahre alte Politikerin Rita Süssmuth (CDU). Moderator Johannes B. Kerner überreichte ihn der damals ersten Frauenministerin auf Bundesebene und ersten Präsidentin des Deutschen Bundestages. Quelle: HA



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Dunja Hayali., Ismail Oezen, Janina Oezen Otto, Sabrina Staubitz, Sibilla Pavenstedt, Sandra Quadflieg, Lea Marlen Woitack, Dana & Dennis Diekmeier, Johannes B Kerner, Andre Borchers, Petra van Bremen, Marion Fedder, Susanne Steinkraus, Boris Entrup, Yared Dibaba, Ted Linow, Bridget Fogle, Prof. Dr. Rita Suessmuth, Theresa Underberg, Ian K. Karan, Iha Graefin von der Schulenburg, Patricia Riekel, Kristina Troeger, Stephan Luca, Dr. Katarzyna Mol Wolf, Alexandra von Rehlingen, Annika de Buhr