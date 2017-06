(rtn) Bei Lanz im ZDF sind heute Sevim Dagdelen (Politikerin), Jan Fleischhauer (Journalist), Axel Schulz (ehemaliger Profiboxer), Bernd Bönte (Sportmanager) und Prof. Thomas Hildebrandt (Wildtierarzt) in der Sendung zu Gast.



Gäste der Sendung von Mittwoch waren:

Rafael Buschmann, Journalist

In seinem Buch "Football Leaks" beschäftigt sich der Journalist mit den Schattenseiten des Fußballs. Buschmann erzählt von seinen Recherchen und äußert sich zum Fall Cristiano Ronaldo.



Heiko Wasser, Moderator

Seit 25 Jahren reist er mit der Formel 1 um die Welt. Wasser berichtet vom Zweikampf zwischen Hamilton und Vettel und erklärt, warum er kein Verständnis für Ronaldos Steuerprobleme hat.



John Nixon, Nahost-Experte

Er war der CIA-Offizier, der als erstes Saddam Hussein befragte, nachdem der Diktator 2003 gefangen genommen worden war. Nixon erzählt von seiner intensiven Begegnung mit Hussein.



Heide Rezepa-Zabel, Kunsthistorikerin

Rund 2,5 Millionen Zuschauer sehen täglich die Trödel-Show "Bares für Rares" im ZDF. Seit 2013 bewertet Rezepa-Zabel die Schätze der Kandidaten. Sie erklärt worauf es bei ihrer Arbeit ankommt.



Ludwig Hofmaier, Antiquitätenhändler

Er sagt: "Alles, was ich weiß, habe ich in meiner 60-jährigen Trödlerlaufbahn gelernt." Hofmaier spricht über seine Sammelleidenschaft und seine Aufgaben als Händler bei "Bares für Rares". Quelle: ZDF