(rtn/shl) Mehr Investitionen in die Infrastruktur, Verbesserungen in Bildung, in Sicherheit, in Umweltschutz und Energiewende, in Gesundheit und Verkehr: Das sind die Kernpunkte der Jamaika-Koalition, die Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in seiner ersten Regierungserklärung vorgestellt hat.





Sein Bündnis sei "eine Koalition der Möglich-Macher. Eine Koalition der Brückenbauer". Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) kündigte an, seine Fraktion werde die Regierung an den von ihr geweckten Erwartungen messen und "konstruktiv kritisch" begleiten - "hart in der Sache, aber fair im Stil".



Ministerpräsident Günther sagte, ...

Schleswig-Holstein brauche "noch mehr Tempo", um voranzukommen. Sein Bündnis sei "eine Koalition der Möglich-Macher. Eine Koalition der Brückenbauer. Eine Koalition derer, die über den eigenen Schatten springen". SPD und SSW bot er eine enge Zusammenarbeit an: "Ideen werden nicht dadurch klug, dass sie aus den Regierungs- oder den Oppositionsfraktionen geboren werden."



Gut 500 Millionen Euro mehr wollen CDU, Grüne und FDP in dieser Legislaturperiode ins Land geben und die Investitionsquote auf ein höheres Niveau heben. Das Geld soll vor allem in Hochschulen, in den Schulbau, in die digitale Infrastruktur und die Krankenhäuser fließen. 120 Millionen Euro sind zusätzlich für das Straßennetz und 40 Millionen Euro für den öffentlichen Nahverkehr vorgesehen.



Einen weiteren Schwerpunkt sieht die Regierung in der Finanzierung und Qualität von Kindertagesstätten. "Wir werden Kommunen und Eltern entlasten, damit Schleswig-Holstein das familienfreundlichste deutsche Land wird", versprach Günther. Der Zuschuss des Landes für Betriebskosten soll um 50 Millionen Euro aufgestockt werden. Zudem sollen 50 Millionen bereitgestellt werden, um Eltern finanziell zu entlasten.



Gymnasien sollen vom Schuljahreswechsel in 2019 an flächendeckend auf das G9-Abitur umstellen können. Für eine gute Inklusion sind bis 2024 jährlich 70 neue Lehrerstellen für Sonderpädagogen geplant. Bestehende Förderzentren sollen erhalten bleiben.



Weiter kündigte Günther an, dass sich CDU, Grüne und FDP für "eine nachhaltige, umweltschonende, tiergerechte sowie wirtschaftlich erfolgreiche Landwirtschaft" einsetzen und den flächendeckenden Glasfaser-Ausbau weitestgehend vor 2025 voranbringen wollen. Die Polizei werde mit 500 zusätzlichen Stellen gestärkt und "konsequent von vollzugsfremden Aufgaben" entlastet.



Die Regierung plant, 500 besonders schutzbedürftige Geflüchtete im Land aufzunehmen. Langzeitgeduldete sollen eine verbesserte Bleibeperspektive und eine deutliche Erleichterung des Familiennachzuges bekommen, zugleich müsse aber auch eine "konsequente Rückführungspolitik" angewendet werden. Und: Die Landesregierung macht sich für die "Ehe für alle", also auch gleichgeschlechtliche Paare, stark.



Bei allen geplanten Projekten gab der Ministerpräsident allerdings auch eine klare Prämisse vor: "Wir geben nicht mehr aus, als wir einnehmen".





Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) sagte, ...

Daniel Günther habe im Wahlkampf viel versprochen und hohe Erwartungen geweckt. Dem müsse er nun als Regierungschef gerecht werden. Seine Fraktion werde die Landesregierung "konstruktiv kritisch" begleiten - "hart in der Sache, aber fair im Stil". Dabei werde die SPD, wandte sich Stegner der AfD zu, "in jedem einzelnem Punkt immer näher an der Koalition sein" als an den "Demokratieverächtern rechts außen im Parlament". Wer Werte und Grundvorstellungen nicht teile, sei "keine Alternative für Deutschland, sondern eine Schande für unser Land".



In der Folge richtete der SPD-Frontmann den Blick kurz zurück auf die Arbeit der Nord-Ampel. Die neue Koalition, schlussfolgerte er, übernehme die Regierung zu einem glücklichen Zeitpunkt. Das Land befinde sich in guter Verfassung. Der Haushalt sei saniert und eröffne Handlungsspielräume. Dementsprechend enttäuscht zeigte er sich, dass die Grünen als ehemaliger Koalitionspartner zu keinen Gesprächen über eine Ampel unter SPD-Führung bereit waren. Robert Habeck habe eine "telegene Zerknirschtheit" an den Tag gelegt und dabei so getan, als sei "die schwarze Ampel die einzige Möglichkeit" gewesen. In Wahrheit jedoch hätten sich CDU, Grüne und FDP "verpuppt", woraus nun etwas Neues entstanden sein soll. Doch was, fragte Stegner, sei das: Ein paar Fahrradwege, ein "bisschen mehr freundliche Abschiebung?" "Wo sind die großen Zukunftsideen?" Die Regierungskoalition setze vieles, was die Nord-Ampel auf den Weg gebracht habe, fort. Ansonsten habe man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt.



Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Tobias Koch betonte, ...

Jamaika sei "weit mehr als ein Zweckbündnis", und zwar "eine echte Herzensangelegenheit". Die schwarz-grün-gelbe Partnerschaft habe das "Potential für eine längerfristige Zusammenarbeit über fünf Jahre hinaus" und könne zum "Trendsetter" für die Bundestagswahl im September werden. "Herzstück von Jamaika" sei der Kita-Ausbau. Geplant seien Extra-Zuschüsse von 170 Millionen Euro, um bessere Öffnungszeiten, eine Betreuung in den Ferien und mehr Personal zu erreichen und damit die Eltern zu entlasten.



Der Koalitionsvertrag trage die "klare Handschrift der CDU", merkte Koch an. So seien "alle unsere Wahlforderungen" im Verkehrsbereich enthalten: 90 Millionen Euro extra zur Beseitigung des Sanierungsstaus im Straßennetz sowie das Ja zur Autobahn 20 und zur Fehmarnbeltquerung. Auch in der Schulpolitik seien die Christdemokraten tonangebend. So sollen die Gymnasien "flächendeckend" zum G9-Abi zurückkehren. Notenzeugnisse an Grundschulen, schriftliche Schulartempfehlungen und Klassenwiederholungen kehrten zurück, so Koch.



Zudem verwies Koch darauf, dass die innere Sicherheit mit 500 zusätzlichen Stellen bei der Polizei verbessert werde. Kreise und Gemeinden dürften auf eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs hoffen und blieben von "Zwangsfusionen" verschont. Landwirte sollen Gewässer- und Artenschutz "auf freiwilliger Basis" betreiben - eine "Politik mit Augenmaß".



Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben verteidigte ...

das Jamaika-Bündnis. Es sei zwar "ein Wagnis", allerdings regierten bereits heute in den 16 deutschen Bundesländern 12 unterschiedliche Koalitionen. "Jamaika kann einen wertvollen Beitrag leisten und gegenseitiges Verständnis und Offenheit fördern", so von Kalben. Vor Wahlen dürften demokratische Parteien heute auch angesichts der weltpolitischen Lage nicht "in eine Ausschließeritis" verfallen, mahnte sie: "Bei wachsendem Populismus und Bauernfängerei müssen alle demokratischen Kräfte in der Verantwortung stehen, die liberale Demokratie zu stützen."



Es sei CDU, Grünen und FDP gelungen "aus diametralen Ideologien und Vorstellungen" einen Zukunftsplan für Schleswig-Holstein zu entwickeln, sagte Eka von Kalben. Sie hob dabei besonders die Umwelt-, Flüchtlings- und Frauenpolitik hervor. 15 Prozent der Landesfläche sollen Biotop werden, ein Integrationsgesetz soll erarbeitet und die Rechte der Frauen sollen gestärkt werden. "Diese Regierungskoalition wird den Zusammenhalt im Land weiter fördern und niemanden auf der Strecke lassen", erklärte von Kalben und fügte an: "Ich bin überzeugt, wir halten das Schiff nicht nur über Wasser, sondern machen auch viele Seemeilen."



FDP-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Kubicki (FDP) sagte, …

CDU, Grüne und FDP haben sich zu einem "Experiment zusammengetan, von dem niemand weiß, wie es ausgeht". Er sei sich aber sicher, so Kubicki weiter, "dass es ein Erfolg wird". "Wir werden nicht alles besser machen, aber wir werden versuchen vieles besser zu machen." Kubicki verwies auf die "vernünftigen Vereinbarungen", die die Koalitionspartner "geschmiedet" hätten. Als Beispiele nannte er die Ziele in der Flüchtlingspolitik, den Kompromiss für den Ausbau der Windenergie und die Sanierung der Infrastruktur. Die Straßen seien "das größte Anlagevermögen des Landes" und zugleich "die Lebensader für die Wirtschaft", konstatierte Kubicki. Er sei froh, dass sich die Koalition darauf verständigt habe, jährlich 90 Millionen in deren Erhalt zu stecken.



Oppositionsführer Stegner sei dafür verantwortlich, dass die Investitionsquote zuletzt auf unter 7 Prozent gefallen sei. Gleichzeitig habe er den "politischen Mitbewerber", der sich für den Erhalt der Straßeninfrastruktur einsetze, als Betonfetischist denunziert.



Kubicki warf dem Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten in diesem Zusammenhang zudem "Janusköpfigkeit" vor. In Kiel habe Stegner dafür gesorgt, "dass unsere Infrastruktur immer weiter in den Keller rauscht, während er in Berlin gleichzeitig dafür geworben hat, dass mehr investiert wird". Als widersprüchlich kritisierte Kubicki auch Stegners Erwiderung auf die Regierungserklärung. Er habe sich nicht richtig zwischen Kritik und Lob entscheiden können. Dies zeige: Er könne keine Opposition.





Der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Nobis hob hervor, ...

dass es einige AfD-Themen in den Jamaika-Koalitionsvertrag geschafft hätten, "zum Teil wortwörtlich". Dies seien die Forderungen zum Erhalt kleiner Grundschulen, der dualen Ausbildung und des Meisterbriefs. "AfD wirkt", so Nobis.



Grundsätzlich habe sich das neue Bündnis aber lediglich auf den "kleinsten gemeinsamen Nenner" und ein "karibisch-buntes Sammelsurium unterschiedlicher Programme und Überzeugungen" geeinigt. "Parteipolitische Gräben" würden "mit viel Geld zugeschüttet". Auf "fast jeder Seite" des Vertrages würden "Millionensummen" ausgegeben, ohne Gegenfinanzierung und ohne Einsparungen an anderer Stelle. Nobis protostierte gegen eine "karibische Ausgabenmentalität", denn die Schuldenquote des Landes liege bereits jetzt über der des Inselstaates Jamaika. Seien es Polizei, Bildung, Sportstätten, ÖPNV, Kita, E-Mobilität oder Radwege - all dies koste Geld. "Wo soll das herkommen?", fragte Nobis.



Der CDU warf Nobis vor, sich einige "grüne Überraschungseier" ins Nest legen zu lassen. Er wandte sich gegen die Pläne, an den Schulen über sexuelle Vielfalt aufzuklären, und lehnte die sogenannte Homo-Ehe ab. Er sei für eine "Ehe für alle mit einer Frauenquote von 50 Prozent", so Nobis. Sein Vorwurf an die Christdemokraten: "Sie sind weit nach links gerückt und habe Ihre konservativen Wähler verraten und verkauft."





Der Vorsitzende des SSW, Lars Harms, konstatierte, ...

das Jamaika-Bündnis arbeite "wie der TÜV". Wenn man den Koalitionsvertrag lese, so werde an 118 Stellen etwas geprüft. "Und bei allem, wo geprüft wird, ist noch Pfeffer drin. Da freuen wir uns, mitzumischen", sagte Harms. Zugleich sei erfreulich, dass viele Projekte aus der Zeit der Küsten-Koalition fortgeführt würden.



Harms betonte, für den SSW seien vor allem die Gedenkstättenarbeit und die Minderheitenpolitik wichtig. Weil rechter, linker und religiöser Radikalismus zunehme, dürften "historische Fehler der Vergangenheit" nicht aus den Augen verloren werden.



Kritik übte der SSW-Vorsitzende vor allem an der geplanten getrennten Lehrerausbildung für Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Das gefährde den Hochschulstandort Flensburg und sei "ein teurer Rückschritt". Zudem bedauerte Harms, die bestehenden Ostsee- und Nordseekooperationen, etwa mit den Niederlanden, würden im Koalitionsvertrag zu wenig berücksichtigt. Und: Planungsverfahren bei Infrastrukturprojekten müssten dringend verschlankt werden. "Da muss die Landesregierung sich auch auf Bundesebene einsetzen", forderte Harms. Für die 19. Wahlperiode kündigte er für den SSW an: "Wir werden nicht auf Teufel komm raus alles aus dem Jamaika-Bündnis kritisieren, sondern nur das, was kritikwürdig ist."



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Daniel Guenter, Tobias Koch, Kirsten Eickhoff-Weber, Dirk Schrödter , Eka von Kalben,Hans-Joachim Grote, Torsten Geerdts, Doris von Sayn-Wittgenstein, Beate Raudies, Dr. Bernd Buchholz, Eka von Kalben, Robert Habeck, Heiner Garg, Monika Heinold, Wolfgang Kubicki