(rtn) Die Feuerwehr Hamburg wurde am Donnerstag zu einem Feuer an einer Böschung gerufen. Anrufer hatten Feuerschein, Rauchentwicklung und einen lauten Knall bemerkt und den Notruf 112 gewählt.





Die vom Disponenten der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg alarmierten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Bergedorf und der Freiwilligen Feuerwehr Nettelnburg stellten vor Ort fest, dass ein an einer Böschung abgestelltes Auto in Brand geraten war. Das bereits im Vollbrand stehenden Fahrzeug sowie Teile der Böschung wurden durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht, sodass eine weitere Brandausbreitung verhindert werden konnte. Die Brandursache ist unklar. Möglicherweise war das Auto im Herzogtum Lauenburg gestohlen worden und die Autodiebe hatten zur Verwischung von Spuren den Wagen in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt.