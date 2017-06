(rtn) Bei einem Unfall wurden in der Nacht auf der A 24 zwei Autofahrer verletzt. Bei Starkregen war ein Hamburger Taxifahrer zunächst in die Leitplanke und dann in einen Opel Insignia geprallt.



Nach Angaben der Polizei fuhr ein 49 Jahre alter Taxifahrer aus Hamburg mit seinem Daimler-Benz auf der A 24 in Richtung Hamburg. Etwa in Höhe Tramm kam der Taxifahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte an die Leitplanke. Von dort schleuderte das Taxi nach links in einen Opel Insignia. Beide Fahrzeuge kamen hier zum Stehen. Erstmeldungen wonach Unfallopfer im Fahrzeug eingeklemmt wären, bestätigten sich nicht. Der Taxifahrer und der 37-jährige Opelfahrer wurden leicht verletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die BAB A 24 war für etwa 30 Minuten lang in Richtung Hamburg voll gesperrt.