(rtn) Die Regenfälle der vergangenen Tage haben in Stormarn erneut für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren gesorgt. Keller liefen voll und Bäume knickten ab.





In Großhansdorf fiel ein dicker Ast einer Eiche auf den Ihlendieksweg und hatte diesen blockiert, außerdem war der Stamm des Baumes eingerissen. Spaziergänger hatten die Feuerwehr alarmiert. Bei den Sägearbeiten unterstützt wurde die FF Großhansdorf erneut von der Ahrensburger Drehleiter, da die Großhansdorfer Wehr über keine eigene Drehleiter verfügt. Kaum waren die Feuerwehrleute wieder ins Gerätehaus eingerückt, kam ein neuer Alarm. Am Groten Diek lief der Keller eines Doppelhauses voll. Das Wasser kam über die Kasematten ins Haus. Mit zwei Pumpten lenzten die Feuerwehrleute den Keller.



Auch die FF Bad Oldesloe waren nach dem stundenlangen Dauerregen im Einsatz. In der Kurparkallee stand Straße unter Wasser, an der Bahnhofsstrasse lief Wasser in ein Tabakgeschäft und an der Kampstrasse wurde ein Parkplatz überflutet.