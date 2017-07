(rtn) Nach einem Unfall im Baustellenbereich der A 1 war die Autobahn zwischen Barsbüttel und Stapelfeld in Fahrtrichtung Norden zeitweise voll gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr fast bis zum Autobahnkreuz Hamburg-Ost zurück.



Kurz vor der Baustellenausfahrt war bei Stapelfeld ein Sattelauflieger in den Grünstreifen geraten, dann gegen die Leitplanke geprallt und auf die Seite gekippt. Der Fahrer des LKW blieb dabei unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Feuerwehrleute stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und pumpten den Kraftstoff aus den Tanks heraus. Zur Bergung der Ladung Malz in Säcken und Autoteile in Kisten wurden die THW-Ortsgruppen Ahrensburg und Bad Oldesloe zur Unfallstelle geschickt. Erst danach kann der LKW aus der Böschung herausgeholt werden. Während

dieser Arbeiten wurde die Autobahn in Richtung Norden am neun Uhr voll gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Barsbüttel, FF Stellau, FF Stapelfeld , Rettungsdienst, THW Ahrensburg, THW Bad Oldesloe und die Polizei