(rtn) Seit Sonnabend zeigt die Freiwillige Feuerwehr Hamberge zwei Goldene Sterne auf dem Schild Leistungsbwertung "Roter Hahn" an ihrem Gerätehaus. Zuvor hatte die FF Hamberge die Prüfungskommission unter der Leitung des stellvertretenden Kreisbrandbrandmeisters Christian Rieken von ihrer Einsatzbereitschaft und ihrem Fachwissen in Theorie und Praxis überzeugt.



"Kameraden, ihr habt heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt, zu diesem Ergebnis kamen alle Bewerter gemeinsam", sagte Christian Rieken, Leiter der Bewertungskommission. "Neben dem theoretische Wisssen, habt ihr auch in der Praxis hervorragende Leistungen gezeigt". Auch der Zustand der Ausrüstung und der Fahrzeuge verdiene höchste Anerkennung.



Auch Bürgermeister Paul Friedrich Beeck, Kreisbrandbrandmeister Gerd Riemann und Amtswehrführer Albert Iken hatten sich in ihren Grußworten höchst erfreut über die Leistungen der FF Hamberge gezeigt. Dieser Meinung schlossen sich die zahlreichen Zuschauer der Bewertung mit einem donnernden Applaus an. Zeitgleich zur Leistungsbewertung haben sechs Jugendfeuerwehrmitglieder aus Hamberge die Jugendflamme abgelegt. Auch ihnen galt ein herzlicher Beifall der Kameraden und Zuschauer. Mit einem gemütlichen Beisammensein endete die Leistungsbewertung im Feuerwehrgerätehaus.



Prüfungskommission Roter Hahn:

HBM Christian Rieken (Leiter) FF Grabau

HBM Alber Iken FF Hamberge

HBM Ole Stolt FF Hoisdorf

BM Alfred Neumann FF Tralau

HBM Thomas Drenckhahn FF Großhansdorf