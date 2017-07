rtn) Erneut ist die FF Großhansdorf am Sonntagmorgen zu einem wetterbedingten Einsatz ausgerückt. Am Ihlendieksweg drohte ein dicker Ast einer alten Eiche auf die Straße zu fallen. Anwohner hatten die Feuerwehr über die Gefahrenstelle informiert.



Der Ast war bei dem Unwetter in der vergangenen Woche abgeknickt und wurde jetzt erst entdeckt. Die Feuerwehrleute brachten eine Schiebeleiter in Stellung, legten eine Leine um den Ast und zogen ihn mit Muskelkraft herunter. Für die Großhansdorfer Wehr war war dies bereits der 120. Einsatz in diesem Jahr.