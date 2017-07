Großhansdorf (rtn) Die Reihe der Einsätze hat sich auch am Sonntag fortgesetzt. Rund eine Woche nach dem schweren Unwetter vom 23. Juni entdeckten täglich mehr Bewohner Schäden an den zahlreichen Bäumen in der Waldgemeinde. Weil diese auf Straßen und Fußwege fallen könnten, wurde die Feuerwehr eingesetzt.



Am Sonntagvormittag wurden abgeknickte Äste am Ihlendieksweg entfernt, danach war die FF Großhansdorf zusammen mit den Kameraden der FF Hoisdorf, FF Trittau und FF Köthel bei einer längeren Ölspur eingesetzt. Am späten Sonntagnachmittag dann erneut abgeknickte Äste an mehreren Bäumen in der alten Landstrasse. Hier wurden die Großhansdorfer erneut von der Drehleiter der FF Ahrensburg unterstützt. Zwischen Straßenlaternen und einem dichten Laubdach wurde dabei die Drehleiter millimetergenau platziert.